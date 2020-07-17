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    İzmir'de depremde paniğe kapılıp, 7'nci kattan atladı 

    Dün akşam saatlerinde Karabağlar ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremde paniğe kapılan bir vatandaş, kendisini 7'inci kattan aşağı attı.
    • DHA
    • 17.07.2020 - 08:55
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    İzmir'de depremde paniğe kapılıp, 7'nci kattan atladı 

     

    İzmir Karabağlar'da, dün akşam saatlerinde deprem meydana geldi.

    Akşam 21:09'da yaşanan 4.1 şiddetindeki depremde vatandaşlar paniğe kapıldı. Depremden korkan Onur K. isimli vatandaş ise kendisini balkondan aşağı attı.

    DURUMU AĞIR

    Aşağı atlayıp bir otomobilin üzerine düşen Onur K., çevredekilerin ambulans çağırması ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Onur K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

    İzmir'de depremde paniğe kapılıp, 7'nci kattan atladı  #1

    İzmir'de depremde paniğe kapılıp, 7'nci kattan atladı  #2

    İzmir'de depremde paniğe kapılıp, 7'nci kattan atladı  #3

    İzmir'de depremde paniğe kapılıp, 7'nci kattan atladı  #4

    İzmir'de depremde paniğe kapılıp, 7'nci kattan atladı  #5

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