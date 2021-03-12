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    İzmir'de ekmeğin arasında uyuşturucu ele geçirildi

    İzmir'deki otobüs terminalinde polis, şüphelendiği kişiye GBT sorgusu yaparken ekmeğin arasına gizlediği yarım kilo uyuşturucu maddesi ele geçirdi.
    • İHA
    • 12.03.2021 - 07:50
    • Güncelleme : 12.03.2021 - 07:57
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    İzmir'de ekmeğin arasında uyuşturucu ele geçirildi

    İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde meydana gelen olayda, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine Doğan A. (34) isimli şahıs durdurularak GBT sorgusu gerçekleştirildi.

    EKMEĞİN ARASINDAN 518 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

    Bu sırada şüphelinin elinde bulunan poşeti de inceleyen ekipler, ekmek arasına gizlenmiş ve ağırlığı yaklaşık 518 gram olan metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeyi ele geçirdi.İzmir de ekmeğin arasında uyuşturucu ele geçirildi #1

    "PAKET İÇERİSİNDE NE OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

    Ekipler tarafından ilk sorgusu gerçekleştirilen Doğan A’nın, paketi Antalya’ya götürmek için yaklaşık iki ay önce Konak ilçesi Kuruçay Mahallesi’nde bulunan S.Ö’den aldığı fakat paket içerisinde ne olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.
    Öte yandan, şüphelinin uyuşturucu kullanma, kasten yaralama, yankesicilik ve hırsızlıktan suç kayıtlarının bulunduğu bilgisi edinildi.
    İzmir de ekmeğin arasında uyuşturucu ele geçirildi #2

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