İzmir'de gevrek ve boyoza zam geliyor
İzmir'de 3,5 liraya satılan meşhur İzmir gevreği ve boyozunun bu hafta içerisinde zamlanarak 4 lira olması bekleniyor.
- 07.06.2022 - 18:21
- Güncelleme : 07.06.2022 - 18:35
En son geçtiğimiz eylül ayında 50 kuruş zam yapılan gevrek ve boyozun fiyatı yeniden artıyor.
İzmir’de vatandaşlar tarafından sıkça tüketilen gevrek ve boyoza zam geliyor.
4 liradan satılacak
Ürünlerin bu hafta içerisinde İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) kararıyla 4 liradan satışa sunulması bekleniyor.
İHA'nın haberine göre, konuyla ilgili konuşan Pide ve Gevrekçiler Odası Başkanı Şükrü Erişen, üyelerin zam konusundaki taleplerini birliğe bildirdiklerini, birliğin kararıyla 2 ya da 3 gün içerisinde gevrek ve boyozun yeni tarife üzerinden satılacağını ifade etti.