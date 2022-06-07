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    İzmir'de gevrek ve boyoza zam geliyor

    İzmir'de 3,5 liraya satılan meşhur İzmir gevreği ve boyozunun bu hafta içerisinde zamlanarak 4 lira olması bekleniyor.
    • 07.06.2022 - 18:21
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 18:35
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    İzmir'de gevrek ve boyoza zam geliyor

    En son geçtiğimiz eylül ayında 50 kuruş zam yapılan gevrek ve boyozun fiyatı yeniden artıyor.

    İzmir’de vatandaşlar tarafından sıkça tüketilen gevrek ve boyoza zam geliyor.

    4 liradan satılacak

    Ürünlerin bu hafta içerisinde İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) kararıyla 4 liradan satışa sunulması bekleniyor.

    İHA'nın haberine göre, konuyla ilgili konuşan Pide ve Gevrekçiler Odası Başkanı Şükrü Erişen, üyelerin zam konusundaki taleplerini birliğe bildirdiklerini, birliğin kararıyla 2 ya da 3 gün içerisinde gevrek ve boyozun yeni tarife üzerinden satılacağını ifade etti.

    İzmir de gevrek ve boyoza zam geliyor #1

    İzmir de gevrek ve boyoza zam geliyor #2


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