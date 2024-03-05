İzmir'de motosiklet sürücüsü çevirme yapan trafik polisine çarpıp kaçtı

İzmir'de dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü dehşet saçtı...
Saat 15.30 sıralarında Konak ilçesi Umurbey Mahallesi Şehitler Caddesi'nde meydana gelen olayda, polis ekipleri uygulama yaptığı esnada Ş.M.B. idaresindeki 35 PY 102 plakalı motosiklet, polis memuruna çarptı.
Polise çarpıp kaçtı
Çarpmanın etkisiyle polis memuru yere yığılırken, motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken hafif yaralandığı öğrenilen polis memuru, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yakalanan sürücü gözaltında
Polis memuruna çarparak yaralanmasına sebep olan ve kaza yerinden kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatıldı. Kimliğinin Ş.M.B. olduğu belirlenen sürücü, kısa süre sonra Konak'ta yakalandı.
Gözaltına alınan Ş.M.B., polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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