İzmir'de planlı su kesintileri sona erdi

İzmir genelinde aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağışlar, İzmir'in en önemli içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı Havzası'nda hareketliliği artırdı.

Kent merkezine ocak ayından bu yana düşen yağış miktarı metrekareye toplam 330 kilogram oldu.

30 Aralık 2025'te yüzde 0,13 olan Tahtalı Barajı'nın aktif doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 14,88'e yükseldi.

PLANLI SU KESİNTİLERİ SONA ERDİ

Diğer barajlarda da su seviyelerinde artış gözlenirken, barajlardaki bu yükseliş kent genelinde su arzının daha sağlıklı şekilde yönetilmesine olanak sağladı.

İZSU Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İzmir'de kuraklık nedeniyle 6 Ağustos 2025 tarihinden bu yana 13 ilçede (Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Gaziemir, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen ve Menderes) gece 23.00-05.00 saatleri arasında uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintilerinin bu gece itibarıyla sona ereceği bildirildi.

Yetkililer, barajlardaki su seviyesi kritik seviyelere gelmediği sürece planlı ve dönüşümlü su kesintilerinin planlanmadığını söyledi.

TAHTALI'YI BESLEYEN DERELER YENİDEN CANLANDI

Yağışlarla birlikte Tahtalı Barajı havzasında yer alan Küner Çayı, Sarıçay, Tahtalı Çayı, Küner Deresi, Yeni Köy Deresi ve Dereköy Deresi'nde akışın arttığı gözlendi.

Uzun süredir düşük debiyle akan dere yataklarının yeniden suyla buluşması, baraj açısından umut verici bir tablo ortaya koydu.

Tahtalı Havzası'na düşen yağışlar yalnızca baraj doluluk oranları açısından değil, yer altı su kaynaklarının beslenmesi ve İzmir'in uzun vadeli su güvenliğinin sağlanması bakımından da büyük önem taşıyor.

DİĞER BARAJLAR DA YÜKSELİŞTE

Son yağışlar, kent genelindeki diğer barajlarda da su seviyelerinin artmasını sağladı. 30 Aralık 2025'te doluluk oranı yüzde 2,38 olan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nın doluluk oranı yüzde 45,94'e yükseldi.

Aynı tarihte doluluk oranı yüzde 0,00 olan Balçova Barajı yüzde 44,91'e ulaştı.

Ürkmez Barajı'nın doluluk oranı yüzde 6,68'den yüzde 45,05'e çıkarken, yüzde 0,00 seviyesinde bulunan Gördes Barajı yüzde 6,42 doluluk oranına yükseldi.

Güzelhisar Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 46,45'ten yüzde 54,22'ye ulaştı.

TASARRUF, ALT YAPI VE KAYNAK YÖNETİMİ BİRLİKTE YÜRTÜLDÜ

2021 yılında Tahtalı Barajı'na yıllık 150 milyon metreküp su gelirken, bu miktar 2022'de 83 milyon metreküpe, 2023'te 47 milyon metreküpe, 2024'te 42 milyon metreküpe, 2025'te ise 28 milyon metreküpe geriledi.

Yalnızca yeni kaynaklara odaklanmak yerine mevcut kaynakların korunmasına yönelik çalışmalarını da sürdüren İZSU Genel Müdürlüğü, hayata geçirilen uygulamalar sayesinde kentin su ihtiyacının yüzde 28'ini karşılamayı başardı.

Bu uygulamalar arasında Gördes Barajı'nın ölü hacminden su alınması, 20 yıldır su alınmayan hattın onarılarak Güzelhisar Barajı'ndan şehre su getirilmesi, yer altı kuyularının yenilenerek verimlerinin artırılması gibi çalışmalar önemli bir su kazanımı sağladı.

Bunun yanında altyapı yenileme, aktif kaçak tespiti ve basınç yönetimi çalışmaları sonucunda İzmir kent merkezinde kayıp-kaçak oranı yüzde 27,17'den yüzde 24,80'e düşürüldü. Sadece bir yıl içinde sağlanan yüzde 2,37'lik bu düşüş, yaklaşık 5,6 milyon metreküp suyun sistemde kalmasını sağladı.

Elde edilen tasarruf miktarı, on binlerce hanenin yıllık su ihtiyacına karşılık geliyor.

Ayrıca vatandaşların yaptığı tasarrufta bu mücadelede önemli bir rol oynadı.

SU TARİFELERİ DEĞİŞMEDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nce yüksek enflasyon nedeniyle yaşanan ekonomik zorlukları göz önünde bulundurularak, vatandaşların alım gücünü korumak amacıyla ocak ayında planlanan su zammı yapılmadı.