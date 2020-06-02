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    İzmir'de servis minibüsü kundaklandı iddiası

    Yangın yarım saatte söndürülürken, minibüs hurdaya döndü.
    • AA
    • 02.06.2020 - 08:52
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    İzmir'de servis minibüsü kundaklandı iddiası

    İzmir'de kundaklandığı iddia edilen servis minibüsü kullanılamaz hale geldi.

    Olay, Konak ilçesinde yaşandı.

    İddiaya göre, Boğaziçi Mahallesi 2244 Sokak'ta park halindeki 35 S 00896 plakalı Mustafa N’ye ait servis minibüsüne kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce molotofkokteyli atıldı.

    MİNİBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Yanan aracı gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından minibüsteki yangını söndürdü.

    Yangında, servis minibüsü kullanılamaz hale geldi. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    İzmir'de servis minibüsü kundaklandı iddiası VİDEO

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