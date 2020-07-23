Konak ilçesinde, bir yolcunun seyir halindeki aracın içinden, önce bir motosiklet sürücüsünden çakmak aldığı, daha sonra başka bir aracın şoförüyle bira şişesi tokuşturduğu anlar kameraya yansıdı.

İzmir'in Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda kameralara yansıyan olay görenleri şaşkına çevirdi.

Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç, Konak yönünden Balçova istikametine seyir halinde olduğu sırada, ön koltukta oturan kişi önce yanından geçen bir motosiklet sürücüsü ile çakmak alışverişi yaptı.

BİRA ŞİŞESİ TOKUŞTURDULAR

Daha sonra aynı hafif ticari araçtaki bir kişi, bu kez yanına yanaşan başka bir otomobilin sürücüsü ile içki şişesi tokuşturdu. Yaşanan bu anlar ise başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.

İzmir'de sürücüler seyir halindeyken bira tokuşturdu VİDEO











