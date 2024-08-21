İzmir'de tarihi eser kaçakçısı sikkelerle yakalandı
İHA

İzmir Ödemiş Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir kişiyi takibe aldı.

Yürütülen takip ve çalışmanın ardından savcılık koordinesinde operasyon gerçekleştiren ekipler şüpheliyi gözaltına aldı.

67 SİKKE YAKALANDI

Adreste yapılan aramada ise, Roma dönemine ait 67 ve 16 obje ile birlikte 1 dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)