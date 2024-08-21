İzmir'de tarihi eser kaçakçısı sikkelerle yakalandı

İHA
İzmir Ödemiş Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir kişiyi takibe aldı.
Yürütülen takip ve çalışmanın ardından savcılık koordinesinde operasyon gerçekleştiren ekipler şüpheliyi gözaltına aldı.
67 SİKKE YAKALANDI
Adreste yapılan aramada ise, Roma dönemine ait 67 sikke ve 16 obje ile birlikte 1 dedektör ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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