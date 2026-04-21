İstanbul'a az önce açıklandı: 19.00'da başlayacak, 27 saat durmayacak...

İstanbul’da bahar günlerinin ılımlı seyri yerini kısa süreli ama etkili bir hava değişimine bırakıyor.

Meteorolojik tahminlere göre şehir genelinde gri gökyüzü ve aralıklı yağışlar, 21 Nisan Salı akşamı saat 19.00 itibarıyla etkisini göstermeye başlayacak.

Hava Forum'a göre; Yaklaşık 27 saat sürmesi beklenen bu yağışlı periyot boyunca sıcaklıklarda hafif düşüş yaşanacak.

Özellikle akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetlenen sağanaklar günlük yaşamı da etkileyebilir.

KIŞ MODU AÇILDI

Paylaşımda; "İstanbullular şu anki ılık havaya aldanma. Akşam yağmur ve soğuk geliyor. Özellikle gece ve carsamba belirgin soğuma ve yağış bekliyoruz. Akşam dışarıda olanlar tedarikli olsun. Bugün ve yarın arasında 10 derecelik sıcaklık farkı olacak, üşütmeyin, hasta olmayın, dikkat!" denildi.

Aynı zamanda, "Megakent İstanbul'da bu akşam 19.00'dan itibaren 27 saatlik gri ve yağışlı süreç başlıyor. Kış modunda olacağız. Montlarınızı çıkarın." uyarısı geldi.