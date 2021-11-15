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İzmir'de tartıştığı kişiler tarafından silahla öldürüldü

İzmir'de tartıştığı kişiler tarafından silahla öldürüldü

Bornova ilçesinde bir vatandaş tartıştığı kişiler tarafından göğsünden silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan yaralı vatandaş bütün çabalara rağmen hayatını kaybetti.