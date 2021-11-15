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    İzmir'de tartıştığı kişiler tarafından silahla öldürüldü

    Bornova ilçesinde bir vatandaş tartıştığı kişiler tarafından göğsünden silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan yaralı vatandaş bütün çabalara rağmen hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 15.11.2021 - 01:08
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    İzmir'de tartıştığı kişiler tarafından silahla öldürüldü

    İzmir’in Bornova ilçesinde öfkeli tartışma kanlı bitti.

    Mevlana Mahallesi'nde oturan Şerafettin Delibaş’ın (49) evinin yakınına araçla gelen ve kimliği henüz tespit edilemeyen kişiler ile yanlarına çağırdıkları Delibaş arasında bir süre konuşma geçti.

    İzmir de tartıştığı kişiler tarafından silahla öldürüldü #1

    SİLAHLA GÖĞÜSÜNDEN VURULUNCA KANLAR İÇİNDE KALDI

    Konuşmanın tartışmaya dönmesinin ardından silahla açılan ateş sonucu Delibaş göğsünden vurularak kanlar içerisinde yere yıkıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

    İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan ağır yaralı durumdaki Şerafettin Delibaş, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Delibaş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    İzmir de tartıştığı kişiler tarafından silahla öldürüldü #2

    BÜTÜN ÇABALARA RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

    Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri sokakta incelemelerde bulunurken, savcının incelemesinin ardından Delibaş’ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Olayın ardından araçla kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için polis ekiplerince geniş çaplı inceleme başlatıldı.

    İzmir de tartıştığı kişiler tarafından silahla öldürüldü #3

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