İzmir'de tartıştığı kişiler tarafından silahla öldürüldü
- İHA
- 15.11.2021 - 01:08
İzmir’in Bornova ilçesinde öfkeli tartışma kanlı bitti.
Mevlana Mahallesi'nde oturan Şerafettin Delibaş’ın (49) evinin yakınına araçla gelen ve kimliği henüz tespit edilemeyen kişiler ile yanlarına çağırdıkları Delibaş arasında bir süre konuşma geçti.
SİLAHLA GÖĞÜSÜNDEN VURULUNCA KANLAR İÇİNDE KALDI
Konuşmanın tartışmaya dönmesinin ardından silahla açılan ateş sonucu Delibaş göğsünden vurularak kanlar içerisinde yere yıkıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan ağır yaralı durumdaki Şerafettin Delibaş, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Delibaş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
BÜTÜN ÇABALARA RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri sokakta incelemelerde bulunurken, savcının incelemesinin ardından Delibaş’ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayın ardından araçla kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için polis ekiplerince geniş çaplı inceleme başlatıldı.