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    İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

    Menemen ilçesinde polis ekipleri bir oto yıkamacıya uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
    • 17.08.2022 - 01:49
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    İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

    İzmir'de Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Irmak Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bulunan bir oto yıkamacıda, uyuşturucu ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

    Ekipler uyuşturucu ele geçirdi

    İHA'nın haberine göre, yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatlarıyla adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, 151 paket satışa hazır esrar maddesi, 50 gram esrar, 19 sentetik ecza, tabanca, şarjör ve 5 adet fişek ele geçirdi.

    2 kişi gözaltına alındı

    Operasyonda iş yerinde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen D.T. (23) ve İ.Y. (26) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    İzmir de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı #1


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