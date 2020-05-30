Karabağlar ilçesinde iki depoya düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir depoya baskın yapıldı.

Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Selvili Mahallesi'ndeki iki depoda kaçak etil alkol bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Birbirlerine yakın olan depolara düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmeye hazır 5 litrelik bidonlarda toplam 7 bin 970 litre kaçak etil alkol, 3 bin sahte etiket ve 2 litre gliserin ele geçirildi.

ETİL ALKOLÜ İNTERNETTEN SİPARİŞ ETTİLER

Operasyonda, İ.K. ile F.T. ve 18 yaşından küçük E.K. ve M.D. gözaltına alındı.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin depoları 3 ay önce aylık 350 liraya kiraladıkları ve etil alkolü internetten sipariş ettikleri öğrenildi.

İzmir'de yaklaşık 8 ton kaçak etil alkol ele geçirildi VİDEO