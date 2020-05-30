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    İzmir'de yaklaşık 8 ton kaçak etil alkol ele geçirildi

    Karabağlar ilçesinde iki depoya düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 30.05.2020 - 10:44
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    İzmir'de yaklaşık 8 ton kaçak etil alkol ele geçirildi

    İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir depoya baskın yapıldı.

    Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Selvili Mahallesi'ndeki iki depoda kaçak etil alkol bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    Birbirlerine yakın olan depolara düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmeye hazır 5 litrelik bidonlarda toplam 7 bin 970 litre kaçak etil alkol, 3 bin sahte etiket ve 2 litre gliserin ele geçirildi.

    ETİL ALKOLÜ İNTERNETTEN SİPARİŞ ETTİLER

    Operasyonda, İ.K. ile F.T. ve 18 yaşından küçük E.K. ve M.D. gözaltına alındı.

    Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin depoları 3 ay önce aylık 350 liraya kiraladıkları ve etil alkolü internetten sipariş ettikleri öğrenildi.

    İzmir'de yaklaşık 8 ton kaçak etil alkol ele geçirildi VİDEO

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