İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı

Kentin 6 ilçesine yönelik kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Bugün beklenen şiddetli yağmurun ani sel ve su baskınlarına yol açabileceği ihtimaline karşın uyarı yapıldı.

Yurt genelinde sıcak havalar etkisini göstermeye devam ediyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Öte yandan ağustos sıcaklarıyla birlikte Muğla'da yağmur etkisini gösterirken bir uyarı da İzmir için yapıldı.

6 ilçeye uyarı yapıldı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğünce İzmir'in Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Tire, Bayındır ve Kemalpaşa ilçeleri için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Öğlen 14.00'te başlayacağı öngörülüyor

Bugün saat 14.00 ile 21.00 arasında olması beklenen gök gürültülü kuvvetli yağışın birçok olumsuz duruma yol açabileceği açıklandı.

Vatandaşlar uyarıldı

DHA'nın aktarımına göre; öte yandan vatandaşlardan olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.