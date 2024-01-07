İzmir'i fırtına vurdu: Zarar gören okulda eğitime 3 gün ara verildi İzmir Karaburun'da etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtınadan dolayı hasar gören Küçükbahçe İlkokulu'nda, 3 gün süreyle eğitim öğretime ara verildi.

DHA

İzmir genelinde etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Hava koşullarından en çok etkilenen bölgelerden biri olan Karaburun ilçesi Küçükbahçe Mahallesi'nde çok sayıda ev, araba, tarla ve bahçeler zarar gördü.

Eğitime 3 gün ara

Ayrıca fırtınada hasar gören Küçükbahçe İlkokulu'nda tadilat nedeniyle 3 gün süreyle eğitim öğretime ara verildi.

Ayrıca il geneli etkili olan fırtınadan dolayı Urla ilçesinde de gece saatlerinde bir eve isabet eden yıldırım, evin bacasına zarar verdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)