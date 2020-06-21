Yıllarca oğlundan haber alamayan acılı baba, pes etmeden cadde ve sokaklara kayıp ilanı asarak arayışını sürdürüyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Kemal Dikici'nin oğlu Osman Dikici, 2002 yılında evinin önünden aracına bineceği sırada kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı.

Dikici ailesi, olayın ardından hem polise haber verdi hem de kendi imkanlarıyla çocuklarını aramayı sürdürdü fakat aramalardan hiçbir sonuç çıkmadı.

18 YILDIR DEVAM EDEN ARAYIŞ

Osman Dikici'nin babası Kemal Dikici ile yakınlarının arayışı ise hiçbir zaman bitmedi. Son olarak yaklaşık 1 ay önce polise yapılan bir ihbar üzerine yapılan soruşturmadan da bir sonuç çıkmadı.

İzmirli baba 18 yıldır kayıp olan oğlunu arıyor

"NE ÇEKTİĞİMİ BİR BEN BİR ALLAH BİLİR"

Oğlu Osman Dikici'nin bulunması için tüm yollara başvurduğunu anlatan Kemal Dikici, "22 Haziran 2002'de bize bir telefon geldi. Siz 'Osman'ın babası mısınız, Osman bizim elimizde, bir ay kalacak' dedi. O günden beri Osman 18 senedir yok. Gitmediğim başvurmadığım yer kalmadı. Ama hiçbir haber yok. 18 yıldır çektiğimi Allah ile ben biliyorum. Herkesten yardım bekliyorum. Gücümün yettiği kadar uğraşıyorum." dedi.

"ÖLDÜYSE DE YERİ BELLİ OLSUN"

Çoğu kez umut tacirleri tarafından dolandırıldıklarını belirten Dikici, "Benim çocuğumu duyan, gören varsa ulaşsın. Daha önce de gördüğünü söyleyen oldu ama somut bir şey yok. Annesinin ayakta duracak hali yok. Ben de kötüyüm. Gece uyuyamıyoruz. İçimizde bir ateş. Evlat acısını Allah düşmanımıza dahi vermesin. Bir kızım, 2 torunum var. Onlarla oyalanıyorum. Onları da birkaç gün görmesem ayakta duramam. Bir haber alınamaması bizi üzüyor. Bu saatten sonra öldüğünü duymaya da razıyım. Yani ölmüş de olsa bir yeri olur, duamızı yaparız, mezarına gideriz." diye konuştu.





"OSMAN'I BULANA 20 BİN LİRA ÖDÜL VERECEĞİZ"

Baba Dikici ile sokaklardaki elektrik direkleri ile panolara ilan asan Osman Dikici'nin dayısı Mustafa Ünaldı da acılarının hala taze olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Neyi beklediğimizi bilmiyoruz. Acaba ölü mü sağ mı, ölüsünü bulsak kabir ziyaretine gideriz. Yetkililerden bunu sonuçlandırmasını istiyoruz. Daha önce 20-30 kez kayıp ilanı bastırıp çevreye yapıştırmıştık. Arayan olmuyor. Bazen de para koparmak isteyenler çıkıyor. Ama perişan olduk. Osman'ı bulana 20 bin TL vereceğiz. Daha önce bazı yerlere biraz para vermiştik. 'Ben sizin oğlunuzu tanıyorum, bize para verin' diyen oldu ama kimseye güvenemiyoruz."