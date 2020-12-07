Euro
9.5097
0.35%
Dolar
7.8364
0.3%
Altın
462.3
0.2%
Borsa
1.333
0.17%
Bitcoin
150.506
1.15%
EXEN Coin
11.12
1.45%
11ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 11 C

    İzmit’te bir ayda aynı aileden 3 kişi koronavirüsten öldü

    Koronavirüs nedeniyle önce evlatlarını kaybeden anne ve baba, bir ay içerisinde art arda can verdi.
    • DHA
    • 07.12.2020 - 07:57
    • Güncelleme : 07.12.2020 - 09:17
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İzmit’te bir ayda aynı aileden 3 kişi koronavirüsten öldü

    Kocaeli’nin İzmit ilçesinde emlakçılık yapan Muhammet Kılınç (39), kasım ayında koronavirüs nedeniyle tedaviye alındı.

    3 çocuk babası Muhammet Kılınç, 12 Kasım’da yaşamını yitirdi.

    OĞLUNUN YANINA DEFNEDİLDİ

    Kronik rahatsızlığı bulunan anne Mahmure Kılınç da (76) koronavirüs nedeniyle tedaviye alındı. Anne Kılınç da geçen hafta yaşamını yitirdi.

    Mahmure Kılınç, Hatipköy Mezarlığı’nda oğlunun yanında toprağa verildi.

    İzmit’te bir ayda aynı aileden 3 kişi koronavirüsten öldü #1

    BİR HAFTADIR TEDAVİ GÖRÜYORDU

    Yine aynı aileden koronavirüs teşhisiyle bir haftadır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören baba Hasan Kılınç ise dün yaşamını yitirdi.

    6 çocuk babası Hasan Kılınç’ın cenazesi, bugün oğlu ve eşinin mezarlarının yanında toprağa verilecek.

    İzmit’te bir ayda aynı aileden 3 kişi koronavirüsten öldü #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir