İzmit’te bir ayda aynı aileden 3 kişi koronavirüsten öldü

İzmit’te bir ayda aynı aileden 3 kişi koronavirüsten öldü

Koronavirüs nedeniyle önce evlatlarını kaybeden anne ve baba, bir ay içerisinde art arda can verdi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde emlakçılık yapan Muhammet Kılınç (39), kasım ayında koronavirüs nedeniyle tedaviye alındı.

3 çocuk babası Muhammet Kılınç, 12 Kasım’da yaşamını yitirdi.

OĞLUNUN YANINA DEFNEDİLDİ

Kronik rahatsızlığı bulunan anne Mahmure Kılınç da (76) koronavirüs nedeniyle tedaviye alındı. Anne Kılınç da geçen hafta yaşamını yitirdi.

Mahmure Kılınç, Hatipköy Mezarlığı’nda oğlunun yanında toprağa verildi.

BİR HAFTADIR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Yine aynı aileden koronavirüs teşhisiyle bir haftadır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören baba Hasan Kılınç ise dün yaşamını yitirdi.

6 çocuk babası Hasan Kılınç’ın cenazesi, bugün oğlu ve eşinin mezarlarının yanında toprağa verilecek.