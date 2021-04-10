İzmit'te ceza kesileceğini öğrenen kadın bayıldı
- DHA
- 10.04.2021 - 16:10
- Güncelleme : 10.04.2021 - 16:50
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yaptı.
Durdurulan otomobilde bulunan 1'i çocuk 7 kişinin gerekli kontrollerini yapan ekipler, 7 kişiden sadece 2'sinin geçerli mazeretleri olduğunu belirledi.
5 KİŞİYE TUTANAK HAZIRLANDI
Bunun üzerine diğer 5 kişi hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri yönünde tutanak hazırlandı.
Polis ekipleri tutanağı hazırladığı sırada aracın sürücüsü olan H.G., ekiplere zorluk çıkardı.
İzmit'te ceza kesileceğini öğrenen kadın bayıldı VİDEO
ARAÇTAKİ KADIN BAYILDI
Üzerinde kimlik bulunmadığı anlaşılan H.G. kısa sürede yatıştırılırken, kendisiyle birlikte 5 kişiye ceza yazılacağını öğrenen N.G. isimli kadın ise baygınlık geçirdi.
Baygınlık geçiren kadın yakınları tarafından kendine getirilerek tekrar araca bindirildi.
Polis ekipleri, 5 kişi hakkında gerekli işlemleri uyguladıktan sonra vatandaşlar bölgeden ayrıldı.