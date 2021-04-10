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    İzmit'te ceza kesileceğini öğrenen kadın bayıldı

    İzmit'te sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden araçtaki 5 kişiye para cezası kesildi.
    • DHA
    • 10.04.2021 - 16:10
    • Güncelleme : 10.04.2021 - 16:50
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    İzmit'te ceza kesileceğini öğrenen kadın bayıldı

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yaptı.

    Durdurulan otomobilde bulunan 1'i çocuk 7 kişinin gerekli kontrollerini yapan ekipler, 7 kişiden sadece 2'sinin geçerli mazeretleri olduğunu belirledi.

    5 KİŞİYE TUTANAK HAZIRLANDI

    Bunun üzerine diğer 5 kişi hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri yönünde tutanak hazırlandı.

    Polis ekipleri tutanağı hazırladığı sırada aracın sürücüsü olan H.G., ekiplere zorluk çıkardı.

    ceza

    İzmit'te ceza kesileceğini öğrenen kadın bayıldı VİDEO

    ARAÇTAKİ KADIN BAYILDI

    Üzerinde kimlik bulunmadığı anlaşılan H.G. kısa sürede yatıştırılırken, kendisiyle birlikte 5 kişiye ceza yazılacağını öğrenen N.G. isimli kadın ise baygınlık geçirdi.

    Baygınlık geçiren kadın yakınları tarafından kendine getirilerek tekrar araca bindirildi.

    Polis ekipleri, 5 kişi hakkında gerekli işlemleri uyguladıktan sonra vatandaşlar bölgeden ayrıldı.

    ceza

    ceza

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