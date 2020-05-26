Elazığ'da yaşayan 65 yıllık evli çifte bayram ziyaretinde bulunan ve kahve sözü veren kadın jandarmalar, ekip arkadaşlarını da alarak ziyaret ettikleri çiftin kahvesini içti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde Arefe günü başlayan ve 4 gün boyunca devam eden sokağa çıkma kısıtlamasında, Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan İl Jandarma Komutanlığına bağlı kadın Jandarma Personelleri sokağa çıkamayan 65 yıllık evli Neşet (93) ve Emine (85) Birkent çiftini Kuyulu köyündeki evinde ziyaret ederek, Ramazan Bayramı'nı kutlamıştı.

Ziyaret sırasında kadın jandarma personeline bayram harçlığı vermek isteyen çift, bunun yerine birlikte kahve içme sözü aldı.

JANDARMA KAHVE SÖZÜNÜ TUTTU

Valilik koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek ekibindeki kadın jandarmalar, yaşlı çiftin "Arkadaşlarınızı alın kahve içmeye gelin" davetini yerine getirdi.

Jandarmalar, AFAD, UMKE ve Kızılay'dan vefa ekibinde görevli arkadaşlarını da alarak Neşet Dede ile Emine Nine'nin evine gitti.

Jandarma, yaşlı çifte verdiği kahve sözünü tuttu

VALİ, ÇİFTİ ARAYARAK BAYRAMINI KUTLADI

Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın selamını ileten, çiçek ve kahve götüren ekipler, kahve eşliğinde sohbet etti.

Vali Kaldırım da çifti telefonla arayarak, bayramlarını kutladı.

"ONLAR BENİM EVLATLARIM"

Ekiplerin bugün kahve içmeye geldikleri için çok mutlu olduklarını belirten Neşet Dede “Bayram çok güzel geçti. Allah sizden razı olsun çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum Allah sizi mutlu etsin. Allah devletimize, Cumhuriyetimize ve memleketimize zeval vermesin. Bu hastalığı def etsin hüsnü dağlara versin. Ben bunu istiyorum. 5 vakit namazda Allah'a dua ediyorum. Vali beye de çok selam söyleyin çok teşekkür ederim Allah razı olsun. Onlarda benim bir evladımdır. Gelmelerine çok sevindim. Askerlerimizden komutanlarımızdan hepsinden Allah razı olsun hepsine de teşekkür ederim. Devletimize de canımı kurban ederim.” dedi.

"NENE, DEDE BURADA GELİN"

Vefa ekipleri ile birlikte kahve içtiklerini belirten Emine Nine ise “Nasıl ayağınız buraya değdiyse gelin nine ve dede burada yiyin kahvenizi içip gidin. Allah bin defa razı olsun harçlık verdim almadılar. Dedim dede bunlara harçlık ver, bayan yanımda oturmuştu ne ettim almadılar ben ne edeyim. Dedi nene ben almam benim sana vermem gerekiyor sen veriyorsun öyle söyledi. Teşekkür ederim kızlarım iyiler, Allah muratlarını gönüllerine göre versin. Çocuklarınızla Allah size de bu günleri görmeye nasip etsin Sizin geleceğinizden haberim yoktu olsaydı bir şeyler hazırlardım.” dedi.