Jandarmadan dombralı paylaşım: Tek teker bize yeter

Jandarmadan dombralı paylaşım: Tek teker bize yeter

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Sarp kayalıklarda görev yapan Mehmetçik'in görüntüleri, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından paylaşıldı.

Türkiye, terörün kökünü kurutmakta kararlı...

Mehmetçik, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında terörle mücadelesini büyük bir özveriyle yürütüyor.

Özellikle son dönemde yapılan operasyonlarla teröristler ağır kayıplar yaşadı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, zorlu arazi şartlarında görev yapan Mehmetçik'e yer verildi.

JANDARMA'DAN "TEK TEKER BİZE YETER" VİDEOSU

"Tek teker bize yeter." notunun düşüldüğü ve dombra müziğinin çaldığı videoda tek teker üzerine konan bir helikopterin, sarp kayalıklardaki Türk askerini aldığı görülüyor.

Daha sonra helikopterin bölgeden ayrıldığı video, binlerce paylaşım ve beğeni aldı.

Jandarma'dan dombralı paylaşım: Tek teker bize yeter VİDEO