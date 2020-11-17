Kadıköy Caddebostan Sahilinde deniz suyunun yaklaşık 5 metre çekilmesiyle ortaya çıkan kayalık taşlarını görenler endişelenirken, balıkçılar bunun sadece gel git olduğunu söyledi.

İzmir'de deprem öncesi suların çekilmesi ve karaya taşmasını izleyen İstanbullular, dün Anadolu Yakası sahillerinde yaşanan denizin metrelerce çekilmesi olayından endişelendi.

BALIKÇILAR "GELGİT" DEDİ

Vatandaşlar, bu olayın İstanbul’da deprem olup olmayacağını akıllara getirerek konuyla ilgili inceleme yapılmasını istedi.

Öte yandan Kadıköy’de çekilen deniz sularının benzer şekilde Kartal Sahil’de de görülmesi üzerine, bölgede bulunan balıkçılar, bu durumun normal olduğunu, denizde oluşan gelgite bağlı olarak gerçekleştiğini, doğal bir sirkülasyon olduğunu belirttiler.

Kadıköy’de deniz sularının çekilmesi paniğe neden oldu-Video

"SON GELGİT CUMA GÜNÜYDÜ"

Balıkçı Aziz Yılmaz; “Yaklaşık üç senedir burada her zaman kışın da dahil olmak üzere denize giriyoruz. Suyun geri çekilmesi gelgite bağlıyorum. Deniz suyu son bir ayda bir 40 santim aşağı iniyor. Şuradan göreceğiniz birazdan baktığınız zaman kayaların midyeleri açığa çıkıyor. Ama bir ay sonra doluyor. Bir ay sonra bir daha iniyor. Yani ben onu doğal bir gelgit olarak görüyorum. Cuma günü daha aşağıdaydı. Cuma günü şurada gördüğünüz kaya tamamen açıktaydı. Şimdi dolmuş gördüğünüz gibi bir hafta alçak kalıyor. Bir hafta sonra doluyor su ama ayda bir çekilme oluyor yani. Onu da ben doğal gelgite bağlıyorum” dedi.