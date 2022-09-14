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    Kadıköy'de hafriyat yüklü kamyon yola devrildi

    Kadıköy'de hafriyat yüklü kamyon, freninin boşalmasının ardından kontrolden çıkıp 5 metrelik yükseklikten aşağıya devrildi.
    • 14.09.2022 - 06:33
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    Kadıköy'de hafriyat yüklü kamyon yola devrildi

    Kadıköy'de saat 03.30 sularında Fikirtepe'de Yıldırım Sokak üzerinde, Celel Ekşioğlu yönetimindeki 59 VG 526 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Yıldırım Sokak üzerinde seyir halindeyken, edinilen bilgiye göre freni boşalması sonucu metrobüs durağı yanındaki yan yola, 5 metrelik yükseklikten aşağıya devrildi.

    Şoför kamyonetten atladı

    Hafriyat yüklü komyon şoförü Celal Ekşioğlu ise edinilen bilgiye göre can havliyle kamyonetten kendini aşağıya attı.

    Kadıköy de hafriyat yüklü kamyon yola devrildi #1

    İtfaiye ekipleri tedbir aldı

    İHA'nın haberine göre, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Hafriyat yüklü kamyonun devrilmesi sonucu itfaiye ekipleri tedbir amaçlı yola dökülen kum yüklü hafriyat kamyonu çevresinde çalışmalar yaptı.

    Polis ekipleri meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırırken devrilen hafriyat yüklü kamyon yol istikametini geçici olarak trafiğe kapattı.

    Kadıköy de hafriyat yüklü kamyon yola devrildi #2

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Hafriyat yüklü kamyondan son anda kendini aşağıya atan Celal Ekşioğlu ise hafif yaralanarak vatandaşlar tarafından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Olay yerine çekici gelmesi üzerine devrilen komyon bulunduğu yerden kaldırılarak, kapatılan yol trafiğe açıldı.

    Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

    Kadıköy de hafriyat yüklü kamyon yola devrildi #3


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