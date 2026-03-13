İsrail, Mescid-i Aksa'yı ibadete kapattı: Filistinliler cuma namazını sokaklarda kıldı

Dünya, Orta Doğu'daki savaşı takip ediyor...

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarında 14'üncü güne girildi.

BASKILAR DEVAM EDİYOR

Bu süreçte katil İsrail devletinin Filistin halkı üzerindeki baskıları da artarak devam ediyor.

Yaklaşık 3 yıldır Gazze'de soykırım yapan İsrail devleti, Ramazan ayında da Filistinlilere zulmünü sürdürüyor.

MESCİD'İ AKSA'YI KAPATTILAR

İsrail’in, ABD ile birlikte İran’a başlattığı saldırıların ardından Filistinlilerin Mescid-i Aksa’da cuma namazı kılmasına izin vermeyeceği belirtildi.

Bugün ise Kudüs'teki Müslümanlar, Ramazan ayının son cuma namazı için bir araya geldi.

NAMAZI SOKAKLARDA KILDILAR

Müslümanlar, Aksa'nın ibadete kapatılması üzerine mübarek ayın son cuması namazını sokaklarda kılmak zorunda kaldı.

İSLAM'I DÜNYA İÇİN BİR TEHDİT OLARAK NİTELENDİRDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün yaptığı açıklamada "Sünnilik ve Şiilik ile radikal İslam, tüm dünya için büyük bir tehdit." dedi ve dünya ülkelerinden yardım istedi.

"DÜŞMANLARIMIZA SALDIRMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Netanyahu dün yaptığı açıklamalarında, "Diğer ülkeler de Orta Çağ'a dönmek istiyor. Bunun sadece İsviçre'ye özgü olduğunu söylemiyoruz. İsviçre'de şu anda Sünni'siyle Şii'siyle radikal İslam, tüm dünya için büyük bir tehdit. Bunun kendiliğinden çözüleceğini söyleyemeyiz. Düşmanlarımıza saldırmaya devam ediyoruz. Öylece durup bu işin kendi kendine çözülmesini bekleyemeyiz." dedi