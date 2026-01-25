Kahramanmaraş'ta bebeğe şiddet uygulayan hemşire Afyonkarahisar'da teslim oldu Kahramanmaraş'ta, 2021 yılında hastanede bir bebeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada hakkında tutuklama kararı verilen hemşire, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polise teslim oldu.

Kahramanmaraş'ta yaşanan olay kamuoyunda büyük tepki topladı. Olay, 5 yıl önce Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nde meydana geldi. Sema Bozoklar'ın dünyaya getirdiği kızı Deniz Esin, düşük doğum ağırlığı nedeniyle kuvözde tedavi altına alındı. ŞİDDET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI Bebekten kan alınması sırasında damar yolu açmakla görevli hemşirenin, yaklaşık 14 dakika boyunca bebeğe şiddet uyguladığı belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerinde hemşirenin bebeğin başına vurduğu ve bacağını sıktığı görüldü. Müdahale sırasında hareketli olan bebeğin bir süre sonra hareketsiz kaldığı anlar dikkat çekti. Daha sonra yapılan kontrolde bebeğin bacağının kırıldığı tespit edilirken, kamera kayıtlarının incelenmesiyle olayın şiddet içerdiği ortaya çıktı. ENGELLİ DOĞDUĞU SÖYLENEREK AİLEYE TESLİM EDİLDİ Deniz Esin, aileye bedensel ve zihinsel engelli doğduğu söylenerek teslim edildi. Çift, şiddetten habersiz kızlarını alarak evlerine döndü. Bu süreçte hemşirenin görevine son verildi. Kasten yaralama suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. GERÇEĞİ 3 YIL SONRA DAVA MESAJIYLA ÖĞRENDİLER Deniz Esin 3 yaşına geldiğinde aile büyük şok yaşadı. e-Devlet'ten dava gününe ait mesaj gelince kızlarının hemşire şiddeti nedeniyle engelli kaldığını öğrendiler. POLİS MERKEZİNE TESLİM OLDU Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 2021'de henüz 5 günlük D.E.B'ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanmasına karar verilen hemşire Hazel D.B, Dinar ilçesinde bir polis merkezine gitti. Polise teslim olan Hazel D.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. OLAY Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde 26 Mayıs 2021'de tedavi gören bir bebeğe şiddet uygulandığı iddiasıyla adli süreç başlatılmış, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından hemşire Hazel.D.B. hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılmıştı. 23 Ocak'ta Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanığın tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

