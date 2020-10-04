Dolar
7.758
0.1549%
Euro
9.0966
-0.012%
Altın
1899.31
-0.3551%
Borsa
1145.03
0.1329%
G. Altın
473.869
-0.1348%
Bitcoin
82460.13
-0.2276%
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Kahramanmaraş'ta jandarmadan minibüslerde gizli denetim

    Şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan sürücü ve yolcular, gizli jandarma görevlileri tarafından denetlendi. Sivil jandarma denetimlerinin devam edeceği belirtildi.
    • İHA
    • 04.10.2020 - 11:55
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kahramanmaraş'ta jandarmadan minibüslerde gizli denetim

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında her alandan ekiplerin denetim çalışmaları sürerken, jandarma da yoğun bir mesai ile çalışıyor.

    Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri koronavirüs tedbirleri ve trafik güvenliği konularında denetimler yapıyor.

    KURAL İHLALLERİNE SİVİL JANDARMA CEZASI

    Ekipler, sivil olarak bindikleri minibüslerde önce yolculuk yapıyor, daha sonra kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguluyor.

    Kahramanmaraş ta jandarmadan minibüslerde gizli denetim #1

    HABERSİZ DENETLEME

    Sürücülerin seyahat esnasında trafik kuralı ihlali ile cep telefonu ve emniyet kemeri gibi kazalara etken konular habersizce denetleniyor. Kural ihlali yapan şoförlere ise gereken işlemler yapılıyor.

    DEVAM EDECEK

    Jandarmanın sivil kıyafetli denetimlerine devam edeceği belirtildi.

    Kahramanmaraş ta jandarmadan minibüslerde gizli denetim #2


    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir