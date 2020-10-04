Kahramanmaraş'ta jandarmadan minibüslerde gizli denetim

Şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan sürücü ve yolcular, gizli jandarma görevlileri tarafından denetlendi. Sivil jandarma denetimlerinin devam edeceği belirtildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında her alandan ekiplerin denetim çalışmaları sürerken, jandarma da yoğun bir mesai ile çalışıyor.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri koronavirüs tedbirleri ve trafik güvenliği konularında denetimler yapıyor.

KURAL İHLALLERİNE SİVİL JANDARMA CEZASI

Ekipler, sivil olarak bindikleri minibüslerde önce yolculuk yapıyor, daha sonra kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguluyor.

HABERSİZ DENETLEME

Sürücülerin seyahat esnasında trafik kuralı ihlali ile cep telefonu ve emniyet kemeri gibi kazalara etken konular habersizce denetleniyor. Kural ihlali yapan şoförlere ise gereken işlemler yapılıyor.

DEVAM EDECEK

Jandarmanın sivil kıyafetli denetimlerine devam edeceği belirtildi.







