Şanlıurfa'da, ağacın altında uzanan köpeklerin, kendilerini görüntüleyen adamı bir anda kovalamaya başladığı anlar kameraya yansıdı.

Şanlıurfa’da yaşayan Hakan Dervişoğlu, ağacın gölgesinde çimenlere uzanan 7 köpeği bir arada görünce cep telefonuna kaydetmek istedi.

Telefonuyla çekim yapan Dervişoğlu, bir yandan da köpeklerle konuşmaya başladı.

BİRDEN KOVALAMAYA BAŞLADILAR

Bir süre çekim yapan Dervişoğlu, kendisini fark eden bir köpeğin havlamasıyla birlikte saldırıya uğradı. Köpekler, kaçarak uzaklaşmaya çalışan vatandaşı kovaladı.

O anlar ise kayda devam eden cep telefonu ile görüntülendi.

Şanlıurfa’da kameraya çektiği köpeklerin saldırısına uğradı

"KOŞARKEN YERE DÜŞTÜM"

Yaşadığı o anları anlatan Hakan Dervişoğlu, “Dikkatimi çekti, onları videoya çekmek istedim. O ara hayvanlar tedirgin oldu. Bana saldırmaya çalıştılar. Beni 20-30 metre kovaladıktan sonra kendimi kurtardım. Onların saldırgan olduğunu tahmin edemedim. Bir anda saldırmaya çalıştılar. Belki de kendilerini koruma amaçlıydı. Belki ben bir yetişkin olduğum için bana pek zarar vermediler. Allah korusun orada bir çocuk aynı durumu yaşasaydı daha kötü şeyler olabilirdi. Ben o an koşarken ayağım kaydı ve yere düştüm. Sağ kolumda biraz zedelenme oldu.” şeklinde konuştu.