Kapadokya’da ata binen köpek

14 yaşındaki köpeğin atın üzerine binerek gezmesi, dikkat çekiyor.

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bulunan at çiftliğinde bulunan 14 yaşındaki boncuk isimli köpeğin ata binmesi, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

At çiftliğinde görevli rehber Ferhat Altıntaş’a ait olan köpek, turistler ile birlikte bölgede at turuna katılırken tur sonrasında ise tıpkı insanlar gibi ata binerek poz veriyor.

"ATLARI SEVDİĞİ İÇİN BİNMEYİ ÖĞRETTİK"

Köpeğin sahibi Altıntaş, at ile köpeğin herhangi bir anlaşmazlığı olmadığını aksine çok güzel bir dostluklarının olduğunu söyledi. Altıntaş, "Bu köpeğimizin adı boncuk. İspanyol cocker cinsi bir köpeğimiz. 4 yaşında bize geldi ve 10 yıldır bizde bulunuyor. Bu 10 yıl içerisinde turlara katılıyor benimle birlikte geziyordu. Atları sevdiği için ata binmeyi öğrettik. Şu an ata da binebiliyor. At ile köpeğimizin arasında herhangi bir anlaşmazlık olmuyor. Eyersiz bile atın üzerinde durabiliyor." dedi.