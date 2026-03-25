Kurbanlık fiyatları 2026: Büyükbaş-küçükbaş ortalama kurban fiyatları

Kurban ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar, fiyat araştırmalarına başladı.

2026 yılında 27-30 Mayıs tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı'nda binlerce küçükbaş ve büyükbaş hayvan kesilecek.

Kurban seçimi yapmak üzere pazarlar kurulacak ve pazarlıklar yapılacak.

Şimdiden ise ortalama rakamlar gün yüzüne çıktı.

Peki; bu sene kurbanlıklar ne kadar, kaç TL? Küçükbaş-büyükbaş kurban fiyatları haberimizde...

ORTALAMA KURBANLIK FİYATLARI 2026

Ramazan Bayramının ardından yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar kurbanlık almak için üreticilerle pazarlıklara başladı.

Kurbanlık hayvanını biran önce almak isteyen vatandaşlar, Buldan merkez ve mahallelerinde kurbanlıklarını seçmeye başladı.

İHA'ya göre; Buldan’da hayvan üreticiliği yapan çiftçilerden edinilen bilgilere göre, küçükbaş hayvan fiyatları 20 bin TL’den başlayıp 45 bin TL’ ye kadar yükselirken şap hastalığının sona ermesiyle birlikte büyükbaş hayvan ticaretinde hareketlilik gözleniyor.

Büyükbaş hayvan canlı ağırlık olarak 400-450 TL den kantara çıkacağını belirten üreticiler, kesim ve parçalama işlemlerinin yapılan pazarlıkla belirleneceğini ifade edildi.