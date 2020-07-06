Kapıkule’den 1 ayda 102 bin 586 yolcu geçti

Yurt dışında yaşayan gurbetçiler, yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için yurda gelmeye devam ediyor.

Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesine güvenen Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşları, yıllık izin döneminin gelmesiyle sınır kapılarını hareketlendirdi.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere Kapıkule’den Türkiye’ye giriş yapan gurbetçilerin giriş işlemleri koronavirüs tedbirleri kapsamında daha hassas yürütülüyor.

Kapıkule Sınır Kapısı’ndan giriş yapan araçlar tek tek dezenfekte ediliyor, gelen tüm yolcuların ateşi ölçülüyor.

1 AYDA 43 BİN TÜRK GİRİŞ YAPTI

Haziran ayında 21 bin 477 yolcu aracının giriş yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı’ndan ayrıca 59 bin 294 bin yabancı uyruklu ve 43 bin 292 Türk uyruklu yolcu olmak üzere toplam 102 bin 586 yolcu giriş yaptı.











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