Kar yağışı nedeniyle tatil ilan edilen iller

Çankırı, Uşak, Çanakkale ve Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Çankırı Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Çankırı Meteoroloji Müdürlüğü'nün verilerinden elde edilen bilgiler ve Çankırı Meteoroloji Müdürlüğü'nün verdiği bilgiler doğrultusunda ilimiz genelinde 9 Şubat 2022 Çarşamba günü görülecek yoğun yağış ile rüzgarın fırtına şekline dönüşeceğinden dolayı özel, kamu eğitim öğretim ve rehabilitasyon merkezlerinin 1 gün süre ile eğitime ara verilmesine, 9 Şubat 2022 Çarşamba günü kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve 12 yaş altı çocuğu olanların (ebeveynlerden birinin) idari izinli sayılmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir."

UŞAK

Kar tatilini resmi sosyal medya hesabından açıklayan Vali Funda Kocabıyık, “Akşam saatlerinde başlayan kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar devam edeceği ve sıcaklıkların eksi derecelere düşeceği yönünde yapılan meteorolojik uyarılara istinaden 9 Şubat 2022 Çarşamba günü; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı; il merkezi ve ilçelerimizdeki özel ve resmi tüm okullarda, Özel Anaokulları, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Muhtelif Kurslar, Özel Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları Uygulama Eğitimleri, Özel İş Makinaları ve Operatörlük Kursları Uygulama Eğitimleri, Halk Eğitim Merkezlerinde devam eden kurslar, Okullarda devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Kreş ve Gündüz Bakım Evlerinin faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelimiz ile hizmetine ihtiyaç duyulanlar hariç olmak üzere 0-5 yaş arası çocuğu olan kadın kamu görevlilerinin 9 Şubat 2022 Çarşamba günü bir gün süre ile idari izinli sayılmalarını karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verdi.

ÇANAKKALE

Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, sağanak ve yüksek kesimlerdeki kar yağışı nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek için Biga, Çan ve Lapseki ilçelerinden sonra Çanakkale Merkez de taşımalı eğitim yarın ara verildi. Daha önce taşımalı eğitimin tatil edildiği duyurulan Yenice ilçesinde ise Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm eğitim kurumlarında yarın eğitim ve öğretime ara verildiği açıklandı.

TUNCELİ

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sabah saatlerine kadar orta şiddette devam edeceği öngörülen kar yağışının soğuk hava ile birlikte buzlanmaya sebebiyet vereceği değerlendirildiğinden olası risklerin önüne geçmek amacıyla; Tunceli İl Merkezimiz ile Ovacık, Nazımiye ve Pülümür İlçelerimizde eğitim öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. İl Merkezimizde ve belirtilen ilçelerimizde kamuda çalışan hamile ve engelli personellerde idari izinli sayılacaktır" denildi.