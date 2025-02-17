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DHA

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Alören köyünde, sabah saatlerinde hayvancılıkla uğraşan Bayram Öztürk'ün ineği kayboldu. Kendi imkanlarıyla yaptığı aramalar sonuçsuz kalınca, köy camisinin imamı Ahmet Faruk Eşmeli’den yardım istedi.

İMAM, KAYIP İNEĞİ DRONE İLE BULDU

Teknolojiye olan ilgisiyle tanınan imam Eşmeli, çareyi drone kullanmakta buldu. Havadan yapılan taramalar sonucunda, kayıp inek köyden yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıkta tespit edildi.

İneğine kavuşan Öztürk, bu yenilikçi arama yöntemi için imam Eşmeli’ye teşekkür etti.