Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Karabük’te duyarlı iki farklı kişi, trafikte ve sokakta karşılaştıkları kaplumbağaları ezilmekten ve tehlikeden kurtardı.

Kurtuluş Mahallesi Demir Sokak’ta seyir halinde olan bir sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kaplumbağayı fark edince aracını hemen kenara çekti. Araçtan inerek kaplumbağayı dikkatlice yerden alan sürücü, küçük canlıyı güvenli bir bölgeye taşıdı.

ASFALTA ÇIKAN KAPLUMBAĞAYI GÜVENLİ ALANA BIRAKTI

Benzer bir sahne ise Yenişehir Mahallesi Ömer Lütfü Özaytaç Caddesi’nde yaşandı. Yolda yürüyen bir vatandaş, asfalta çıkan bir kaplumbağayı görünce tereddüt etmeden müdahale etti. Minik canlıyı önce bir su birikintisine götürüp su içmesini sağladı, ardından da güvenli bir alana bıraktı.

İki farklı noktada yaşanan bu anlamlı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada da paylaşılırken büyük takdir topladı.