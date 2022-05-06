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    Karabük'te ehliyetsiz ve alkollü kadın sürücü dehşeti

    Karabük'ün Safranbolu ilçesinde daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan sürücünün kullandığı cip, park halindeki 2 otomobile çarptı.
    • 06.05.2022 - 19:33
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    Karabük'te ehliyetsiz ve alkollü kadın sürücü dehşeti

    Gece saatlerde Karabük'ün Safranbolu ilçesi Sadri Artunç Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, B.N.U. idaresindeki 78 BR 699 plakalı cip, Kıranköy Kavşağı'ndan dönüş yaptığı sırada park halindeki iki otomobile çarptı.

    Ehliyetsiz sürücü yaralandı

    Kazada ehliyetsiz olduğu öğrenilen kadın sürücü B.N.U. yaralandı.

    DHA'nın haberine göre, kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan sürücü Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yaşanan kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde cipin hızla çarptığı otomobilin kaldırıma çıkarak pastane girişine çarpma anı ile pastane içerisinde bulunan müşterilerin yaşadığı panikle dışarıya çıktıkları anlar yer aldı.

    Ehliyetsiz sürücü alkollü çıktı

    Tedavi altına alınan sürücünün yapılan kontrollerde ise 1.16 promil alkollü olduğu ve daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlendi.

    Karabük te ehliyetsiz ve alkollü kadın sürücü dehşeti #1

    Karabük te ehliyetsiz ve alkollü kadın sürücü dehşeti #2

    Karabük te ehliyetsiz ve alkollü kadın sürücü dehşeti #3


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