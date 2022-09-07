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    Karabük'te en düşük maaşları 8 bin TL olan işçiler göbek attı

    Karabük Belediyesi ve Belediye İş Sendikası arasında yapılan toplu sözleşmeyle en düşük işçi maaşının 8 bin lira olmasına karar verildi. İşçiler bu kararı göbek atarak kutladı.
    • 07.09.2022 - 22:45
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    Karabük'te en düşük maaşları 8 bin TL olan işçiler göbek attı

    Karabük Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında süren Toplu İş Sözleşmesinde mutlu sona ulaşıldı.

    Güzel haber verildi

    Sözleşme görüşmeleri sürerken işçiler belediye dışarısında kendilerine verilecek güzel haberi bekledi. TİS'in imzalanmasının ardından işçilerin yanına giden Belediye Başkanı Rafet Vergili tezahüratla karşılandı.

    Karabük te en düşük maaşları 8 bin TL olan işçiler göbek attı #1

    En düşük maaş 8 bin TL oldu

    İHA'nın haberine göre, burada konuşma yapan Başkan Vergili, bu zamana kadar işçilerin rahat geçinmeleri için hesap yaptıklarını ifade ederek, maaşlarını bir gün dahi geciktirmediklerini hatırlattı.

    Vergili, belediyede yevmiyeler hariç bir işçinin en az alacağı ücretin 8 bin TL olacağını aktararak her 6 Mayıs’ta ek olarak 250 TL verileceğini söyledi.

    Karabük'te en düşük maaşları 8 bin TL olan işçiler göbek attı - Video

    Karabük te en düşük maaşları 8 bin TL olan işçiler göbek attı #2

    Davul zurnayla gönek attılar

    Konuşmaların ardından büyük sevinç yaşayan işçiler davul ve zurna eşliğinde göbek atarak imzalanan Toplu İş Sözleşmesini kutladılar.

    Belediye İş Sendikası Şube Başkanı Tarık Düzyer, Belediye Başkanı Rafet Vergili’nin elinden geleni yaptığını ve belediye bütçesini aşarak emekçinin hakkını verdiğini kaydederek teşekkür etti.

    Karabük te en düşük maaşları 8 bin TL olan işçiler göbek attı #3


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