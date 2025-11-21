Karabük'te 150 yıllık iki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Karabük'te Safranbolu ilçesinde İzzetpaşa Mahallesi Akseki Sokak'ta Pınar Ç.'ye ait 3 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGIN 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ, 150 YILLIK AHŞAP EV KÜL OLDU

Evden bir kişinin sese uyanması sonrası yangını fark eden 5'i çocuk olmak üzere 7 kişi son anda kendilerini dışarı attı.

Alevler kısa sürede tüm evi sararken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaklaşık 150 yıllık olan tarihi konak tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.