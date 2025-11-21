Karabük'te 150 yıllık iki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

- Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 150 yıllık bir konakta yangın çıktı.
- Yangında 7 kişi son anda kurtulurken, konak kullanılamaz hale geldi.
- Yangın 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Karabük'te Safranbolu ilçesinde İzzetpaşa Mahallesi Akseki Sokak'ta Pınar Ç.'ye ait 3 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
YANGIN 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ, 150 YILLIK AHŞAP EV KÜL OLDU
Evden bir kişinin sese uyanması sonrası yangını fark eden 5'i çocuk olmak üzere 7 kişi son anda kendilerini dışarı attı.
Alevler kısa sürede tüm evi sararken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yaklaşık 150 yıllık olan tarihi konak tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.