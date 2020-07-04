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    Karabük'te klasik otomobili çekiciyle çekip düğün yaptı

    Kendi yaptığı klasik otomobili yıpranmasın diye, düğününe çekiciyle gitti.
    • İHA
    • 04.07.2020 - 10:19
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    Karabük'te klasik otomobili çekiciyle çekip düğün yaptı #1

    Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan bir motor ustası, klasik otomobil yaptı.

    Begüm Ergün ile dünya evine giren Emrecan Ergün, gelin arabasının klasik bir araç olmasını istedi.

    MURAT 124 YIPRANMASIN DİYE ÇEKİCİ ÇAĞIRDI

    Sıfırdan topladığı 1976 model Murat 124’ü gelin arabası olarak yapan motor ustası Ergün, 60 bin kilometredeki otomobilini süsleyerek gelini almak için yola çıkan damat, klasik otomobilinin çok yıpranmaması için çekici çağırdı.

    DAVETLİLER ŞAŞKIN

    Çekiciyi de süsleyen damat, klasik otomobilini çekiciye yükleyerek gitti. Gelinle birlikte çekicinin üzerindeki klasik otomobile binen Ergün, düğün salonuna geldiğinde şaşkınlıkla karşılandı.

    ÇEKİCİYİ DE GELİN ARABASINI DA SÜSLEDİ

    Kendisinin sanayide esnaf olduğunu ifade eden Ergün, "Biz bu aracı 10 ayda topladık. Ama tanıdığımız bir ağabeyimizdeydi. Şu anda 60 bin kilometrede, daha fazla kilometre yapmasın diye, gelin arabamız olsun, güzellik olsun diye düşündük. Kurtarıcımızı da gelin arabamızı da süsledik. Yükledik tepesine, geldik." dedi.

    "GÖRENLER HAYRETLE BAKTI"

    Begüm Ergün de "’Kurtarıcı olmazsa evden çıkmam’ dedim. Bu şekilde oldu, o da kırmadı beni. Görenler hayretle baktılar, ilk başta anlam veremediler. ’Acaba araba yolda mı kaldı’ diye düşünenler de oldu" diye konuştu.

    Çift düğün sonrasında klasik otomobile binerek evlerine gitti.

    Karabük'te klasik otomobili çekiciyle çekip düğün yaptı #2

    Karabük'te klasik otomobili çekiciyle çekip düğün yaptı #3

    Karabük'te klasik otomobili çekiciyle çekip düğün yaptı #4

    Karabük'te klasik otomobili çekiciyle çekip düğün yaptı #5

    Karabük'te klasik otomobili çekiciyle çekip düğün yaptı #6

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