Karabük'te, toplu bayramlaşmalar yasaklanacak

Karabük Valisi Fuat Gürel, Kurban Bayramı'nda kent genelinde toplu etkinlik ve bayramlaşmaların yasaklanacağını duyurdu.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Karabük'te yeni bir düzenlemeye gidildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kent genelinde toplu etkinlik ve bayramlaşmaların yasaklanacağı duyuruldu.

Vali Fuat Gürel, Karabük'ün Ramazan Bayramı'na kadar salgınla mücadelede en başarılı illerden bir tanesi olduğunu belirtti.

"YENİ VAKALAR GÖRÜLMEYE BAŞLADI"

Vaka sayılarında artış yaşandığı dönemde şehre giriş çıkışların yasaklandığını hatırlatan Vali Gürel, "O zamanki rakamlarla söyleyeceksek 180 vaka ile kapatmıştık. 1 Haziran itibarıyla oradaki sınırların açılması, giriş çıkışların olması, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ve 20 yaş altı çocuklarımızın sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ve kontrollü sosyal hayat dönemine geçme ile beraber elimizde bir kısım vakalar yeniden görülmeye başladı. İlimizde mayıs ayı içerisinde çok fazla vakaya rastlamamıştık. Daha sonraki süreçte vaka sayıları çok hızlı bir şekilde arttı. Bunların tamamının dış kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

"KURALLARA UYMAK LAZIM"

Aile ziyaretleri başta olmak üzere, akşam oturmaları, sabah kahvaltıları, restoran, kafe ve benzeri yerlerin açılmasıyla beraber vatandaşların iletişiminin çoğaldığını belirten Gürel, "Aslında kurallı bir döneme girdik 1 Haziran itibarıyla. Her iş yerinin uyması gereken kurallar var. Bunlara uyulması gerekiyor, orayı kullanan vatandaşlarımızın da kurallara uyarak hizmet alması gerekir. Onun yanında vatandaşlarımızın evinde olan iletişimi bilmemiz mümkün değil. Özellikle yakın temas halinde olduklarını daha sonradan anlıyoruz." diye konuştu.

"TEDBİRLERİ ARTIRIYORUZ"

Kentteki vaka sayısında 2,5 katı bir oranda yükselme görüldüğünü belirten Güler, "Tabii bunlar bizi üzüyor ama diğer taraftan tedbirlerimizi artırmak, vatandaşlarımızın duyarlılığını artırmak adına sürekli bir gayret içerisindeyiz. Şehir sınırlarında dışarıdan gelenlerin takibini yapma işine devam ediyoruz. Onların karantina altında ya da gözlem altında tutulması ile ilgili ikazlar yapılıyor."

"BAYRAMLAŞMA YASAKLANACAK"

Önemli bir Kurban Bayramı süreci olduğunu, bu süreçte insanların birbiriyle çok temas edebileceğini de belirten Gürel şunları söyledi:

"Böyle bir sıkıntı var bunun için bir kısım kurallar getirmeyi düşünüyoruz. Her Kurban Bayramı'nda insanlar bir araya toplanıp bayramlaşma yapar. Bir kısım yeme içme muhabbetleri olur bunu biliyoruz. Bunların da yasaklanması gerektiğini düşünüyoruz. Kendi aramızda konuşuyoruz. Vatandaşlarımızın duyarlılığını istirham ediyoruz. Toplu yapılan etkinlikleri yasaklayacağız. Bir köyde, mahallede insanların toplanıp bayramlaşmalarını yasaklayacağız.

"VATANDAŞLARIMIZDAN HASSASİYET BEKLİYORUZ"

Ancak bir vatandaşın ailesini, komşusunu ziyaret etmesinin önüne geçmek mümkün değil. Bizim takip edebileceğimiz bir iş değil. Orada da vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz. Herkes bu bayramda da uzaktan telefonla ya da başka bir yöntemle bayramlaşmasını sağlayabilirse, temas olmadan sağlayabilirse sıkıntısız geçirebiliriz. Çünkü kimden hastalık geldiğini kimin virüs taşıdığını bilmiyoruz."