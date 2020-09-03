Karaburun Belediyesi ağaç katliamına bahane uydurdu

İzmir'de CHP'li belediyenin gerçekleştirmiş olduğu ağaç katliamı sonrası Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, ağaçların yıkılma bahanesini "İzinsiz dikilmiş" olarak açıkladı.

Dün İzmir'in Karaburun ilçesindeki ağaç katliamı yürekleri yaraladı...

Kepçelerle yıkılan yol kenarındaki ağaçlar, CHP'li Karaburun Belediyesi'ne ait kamyonlara yüklenerek götürüldü.

Çevredeki vatandaşlar, yaşanan ağaç katliamı sonrası gözyaşlarını tutamadı.

CHP'Lİ BAŞKANIN BAHANESİ: İZİNSİZ DİKİLDİ

Olayın medyada yankı bulmasının ardından Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'dan, ağaç katliamı ile ilgili açıklama geldi.

İlkay Girgin Erdoğan yapmış olduğu açıklamada, yıkılan ağaçların vatandaşlar tarafından izinsiz dikildiğini belirterek "Bugün bir bölümünü kaldırmak zorunda kaldığımız ağaçlar, belediyemiz ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından değil, bölgede ikamet etmekte olan vatandaşlarımız tarafından izinsiz olarak dikilmiştir. Bahse konu cadde bir ağaçlandırma alanı değildir." ifadelerini kullandı.

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