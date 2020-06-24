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- Karaman'da su kanalına düşen 2 kardeş hayatını kaybetti
Karaman'da su kanalına düşen 2 kardeş hayatını kaybetti
Ayrancı ilçesinde sulama kanalının yanında oynarken kanala düşen iki kardeşin cansız bedenleri AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bulundu.
- DHA
- 24.06.2020 - 21:01
Karaman’ın Ayrancı ilçesinde sulama kanalının yanında oyun oynayan Mahmut Atmaca (8) ve Enes Atmaca (11) kardeşler, bir anda suya düştü.
Bir süre suyun üzerinde kalan İii kardeş, ardından akıntıyla birlikte gözden kayboldu. Birlikte oynadıkları arkadaşları Mert Lokman (10), iki kardeşin suya düştüğünü görünce yakınlarına bilgi verdi.
İKİ KARDEŞ DE BOĞULARAK CAN VERDİ
Kardeşlerden Mahmut Atmaca’nın cansız bedeni yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta tarım işçileri tarafından bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve jandarma ekipleri Enes Atmaca’yı arama çalışması başlattı.
Enes Atmaca'nın cesedi ise 20 kilometre uzaklıkta bulundu.
Suda boğularak hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesi otopsi için Ayranca Devlet Hastanesi morguna götürüldü.