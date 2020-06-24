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Karaman'da su kanalına düşen 2 kardeş hayatını kaybetti

Karaman'da su kanalına düşen 2 kardeş hayatını kaybetti

Ayrancı ilçesinde sulama kanalının yanında oynarken kanala düşen iki kardeşin cansız bedenleri AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bulundu.