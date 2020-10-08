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    Karantinadan kaçan şahıs trafik uygulamasında yakalandı

    Küçükçekmece’de uygulama yapan polis ekipleri, aracını durduğu bir kişinin HES kodunu sorgulayınca koronavirüs hastası olduğunu tespit etti.
    • İHA
    • 08.10.2020 - 10:25
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    Karantinadan kaçan şahıs trafik uygulamasında yakalandı

    Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Basın Ekspress yolu Merkez Mahallesi üzerinde trafik uygulaması gerçekleştirdi.

    Ekipler denetim sırasında, Çetin Bodır’a ait aracı durdurarak Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kare kodu sorgulaması yaptı.

    KARANTİNADA OLDUĞU ANLAŞILDI

    İşlemler sonucunda Bodır'ın ailesiyle birlikte karantinada olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine polisler, şahsa Hıfzıssıhha kanununa muhalefetten 3 bin 180 lira para cezası kesilirken, uygulama alanına sağlık ekiplerini çağırdı.

    İstanbul'da karantinadan kaçan şahıs trafik uygulamasında yakalandı ViDEO

    karantina

    Arabada tek olan Çetin Bodır, sağlık ekipleri tarafından ambulansla karantinaya alınmak üzere yurda götürüldü.

    karantina

    karantina

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