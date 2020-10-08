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Karantinadan kaçan şahıs trafik uygulamasında yakalandı

Karantinadan kaçan şahıs trafik uygulamasında yakalandı

Küçükçekmece’de uygulama yapan polis ekipleri, aracını durduğu bir kişinin HES kodunu sorgulayınca koronavirüs hastası olduğunu tespit etti.