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    Kars merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

    Kars merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden ikisi tutuklandı.
    • AA
    • 05.03.2021 - 22:39
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    Kars merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

    Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kars, Ankara, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli ve Muş'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

    5 KİŞİDEN 3'Ü TUTUKLANDI

    Operasyonda gözaltına alınan S.Ş, S.C, K.G.B, O.K, F.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

    Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan şüphelilerden O.K. ve F.E. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Kars merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu #1

    Kars merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu #2

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