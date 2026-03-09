Kars’ta kar yağışı köyleri beyaza bürüdü

Kars’ta üç gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, kırsal bölgeleri beyaz örtüyle kapladı. Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyünde ortaya çıkan kış manzarası drone'la görüntülendi.
Kars’ta etkili olan kar yağışı, özellikle kırsal kesimde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından köyler tamamen beyaz örtüyle kaplandı.
KUYUCUK KÖYÜNDE KIŞ MANZARASI
Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyü, yoğun kar yağışı sonrası adeta beyaza büründü. Köydeki evlerin çatıları, yollar ve çevredeki tarım arazileri karla kaplanırken ortaya etkileyici kış manzaraları çıktı.
HAVADAN SEYİRLİK GÖRSELLER
Karın oluşturduğu manzara, drone'la havadan görüntülendi. Beyaz örtüyle kaplanan köy ve çevresindeki tarım alanları havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)