Kars’ta kar yağışı köyleri beyaza bürüdü

Kars’ta etkili olan kar yağışı, özellikle kırsal kesimde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından köyler tamamen beyaz örtüyle kaplandı.

KUYUCUK KÖYÜNDE KIŞ MANZARASI

Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyü, yoğun kar yağışı sonrası adeta beyaza büründü. Köydeki evlerin çatıları, yollar ve çevredeki tarım arazileri karla kaplanırken ortaya etkileyici kış manzaraları çıktı.

HAVADAN SEYİRLİK GÖRSELLER

Karın oluşturduğu manzara, drone'la havadan görüntülendi. Beyaz örtüyle kaplanan köy ve çevresindeki tarım alanları havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.