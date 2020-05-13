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    Kartal'da kasaptan et çalan hırsızlar kamerada

    Kasap dükkanına girerek 80 bin lira değerinde olan etleri çalan 4 hırsızın görüntüleri,güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 13.05.2020 - 10:27
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    Kartal'da kasaptan et çalan hırsızlar kamerada

    İstanbul Kartal'da bulunan kasap dükkanının önüne minibüsle gelen 4 kişi, aracı park ettikten sonra iş yerine girdi.

    Şüpheliler, içeride bulunan soğuk hava deposu ve buzluklardaki büyük ve küçükbaş hayvan etlerini elden ele taşıyarak minibüse yükledi.

    HIRSIZLAR 80 BİN LİRA DEĞERİNDE ET ÇALDI

    80 bin lira değerinde et çalan hırsızlar araçlarına binerek, olay yerinden uzaklaştı.

    Şüphelilerin etleri çalarak minibüse yükleyip olay yerinden kaçtığı anla,r iş yerininin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

    Kartal'da kasaptan et çalan hırsızlar kamerada ViDEO

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