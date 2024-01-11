Kartalkaya'da jandarma timlerinden gerçekçi kurtarma tatbikatı Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma timleri, zorlu şartlardaki tatbikatlarla göreve hazır hale geliyor.

AA & Ensonhaber

Kartalkaya, İstanbul ile Ankara arasında konumlanan ve Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan bir kayak merkezi olarak her mevsim tatilcilerin ilgisini çekiyor. Bu popüler destinasyonda, tatilcilerin huzur ve güvenliği için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri görev yapıyor.

Kar kalınlığının yaklaşık 1 metreye ulaştığı bölgede, yaralanma, kaybolma veya mahsur kalma gibi durumlara hızlı müdahale sağlamak amacıyla JAK timleri belirli aralıklarla tatbikatlar düzenliyor.

Stratejik noktalara acil çağrı butonları koyuldu

Kartalkaya'da bulunan 35 pist, 3 telesiyej ve 13 teleski, toplamda 35 kilometrelik bir alanı kapsıyor. Bu geniş alanda, pistlerden uzaklaşanlar için kar yağışı veya sis nedeniyle ulaşımı sağlamak adına 100 adet "acil çağrı" butonu stratejik noktalara yerleştirilmiş durumda.

Olası bir olumsuz durumda, vatandaşlar bu butonlardan birine basarak bulundukları konumu Kartalkaya Jandarma Karakolu'na iletebiliyorlar. Ardından, 10 kişilik JAK timi, kısa sürede yardım talep eden kişilere ulaşarak gerekli müdahaleyi gerçekleştiriyor.

Gerçeğini aratmayan tatbikat

Zorlu şartlarda eğitimlerden geçerek göreve hazırlanan JAK timlerinin belirli zamanlarda gerçekleştirdiği tatbikatlar gerçeğini aratmıyor.

Bu tatbikatlardan birinde Jandarma timleri, Kartalkaya'daki Çamçukuru bölgesinde, hazırlanan senaryo gereği yoğun sis nedeniyle pistten çıkan ve düştükten sonra yaralanan bir tatilcinin acil çağrı butonuyla yardım istemesinin ardından arama ve kurtarma çalışması başlattı.

İhbar üzerine ekipler kar motorlarıyla hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece olduğu bölgeye hareket etti. Kaybolan tatilcinin yerini tespit eden ekipler, tatilciyi yüzde 75 eğimli olan bölgeden kurtarmak için çalışma yürüttü.

Hazırlık çalışmasının ardından JAK timi tarafından tatilcinin bulunduğu alana halat yardımıyla sedye indirildi.

Sedyeye alınan kişi, vücut ısısının korunması amacıyla termal battaniye sarılarak ambulansın bulunduğu alana getirildi.

Ekiplerin başarıyla tamamladığı tatbikat dronla görüntülendi.