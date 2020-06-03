Kasığına yapışan keneyi çıkaran Afgan çoban öldü

Yozgat'ta, kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına yakalanan ve Sivas'ta tedavi gören Afgan çoban dün hayatını kaybetti.

Yozgat'ta yalnız yaşayan, 36 yaşındaki Afgan uyruklu çoban Rahmetullah Kadiri'nin kasığına, arazide kene yapıştı.

Keneyi kendi imkanlarıyla kopartarak çıkaran Kadiri, bir süre sonra yüksek ateş şikayeti ile Yozgat Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan kontrolde Kadiri'nin KKKA hastalığına yakalandığı tespit edildi.

YOĞUN BAKIMDAYDI, HAYATINI KAYBETTİ

Rahmetullah Kadiri, yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde bir süredir tedavi gören Kadiri, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kadiri'nin cenazesi toprağa verilmek üzere Ankara'ya gönderildi.