Dolar
6.7347
0.4399%
Euro
7.572
0.9411%
Altın
1698.64
-1.678%
Borsa
109111.34
0.9381%
G. Altın
367.732
-1.1815%
Bitcoin
64450.45
0.4002%
18ºC
İstanbul
Açık 18 C

    Kasığına yapışan keneyi çıkaran Afgan çoban öldü

    Yozgat'ta, kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına yakalanan ve Sivas'ta tedavi gören Afgan çoban dün hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 03.06.2020 - 21:13
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Kasığına yapışan keneyi çıkaran Afgan çoban öldü

    Yozgat'ta yalnız yaşayan, 36 yaşındaki Afgan uyruklu çoban Rahmetullah Kadiri'nin kasığına, arazide kene yapıştı.

    Keneyi kendi imkanlarıyla kopartarak çıkaran Kadiri, bir süre sonra yüksek ateş şikayeti ile Yozgat Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

    Yapılan kontrolde Kadiri'nin KKKA hastalığına yakalandığı tespit edildi.

    YOĞUN BAKIMDAYDI, HAYATINI KAYBETTİ

    Rahmetullah Kadiri, yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde bir süredir tedavi gören Kadiri, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Kadiri'nin cenazesi toprağa verilmek üzere Ankara'ya gönderildi.

    Görüş Bildir