Kastamonu’da 112 çağrılarının yüzde 69,9’u asılsız çıktı 2023 yılı içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan asılsız çağrılar nedeniyle 11 kişiye toplamda 14 bin 110 TL idari para cezası uygulandı.

İHA

Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ‘gereksiz’ aramalar pes dedirtti.

Zaman zaman yetkililerce asılsız, gereksiz ya da danışma amaçlı aramaların verileri paylaşıyor.

Yüzde 69,9 gereksiz çağrı

Bu sefer bu aramaların adresi Kastamonu oldu.

Kastamonu’da 2023 yılı içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan 344 bin 548 çağrının yüzde 69,9’unu gereksiz ya da bilgi veya danışma amaçlı çağrılar oluşturdu.

“Merkezimiz 86 personelle kesintisiz 7 gün 24 saat hizmet vermektedir”

Kastamonu 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, “Ülkemizde 112 tek acil çağrı numarasına geçiş, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 2021 yılında 81 ilimizde tamamlanmıştır. Kastamonu 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü de bu çerçevede 3 Şubat 2021 tarihinden itibaren faaliyet göstermektedir. 112 Acil Çağrı Merkezinde, il genelinde tüm acil çağrılar karşılanmakta ve çözüm bulunmaktadır. Kuruluşta; ilk çağrıyı karşılayan “Çağrı Alıcı” personeli yanında “Çağrı Yönlendirici” olarak nitelendirilen emniyet, jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD, orman personelleri de hizmet vermektedir. Merkezimiz 86 personelle kesintisiz 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.” denildi.

“11 kişiye toplamda 14 bin 110 TL idari para cezası uygulandı"

2023 yılı içerisinde yapılan çağrılar hakkında bilgilerin yer aldığı açıklamada ise, “344 bin 548 çağrı karşılanmış olup 103 bin 648 çağrı vakaya dönüşmüş, 240 bin 900 çağrı vakaya dönüşmemiştir. Karşılanan çağrıların yüzde 69,9’u bilgi ve danışma amaçlı aramalar ile gereksiz, acil çağrı çerçevesinde olmayan ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul etmeye yönelik çağrılardan oluşmaktadır. 2023 yılı içerisinde Kastamonu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni asılsız ihbar ve gereksiz aramalar ile meşgul ettiği tespit edilen 11 kişiye toplamda 14 bin 110 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Tanıtım faaliyetleri çerçevesinde İl Müftülüğüne bağlı yaz Kur’an Kurslarında ve Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarımızda 3 bin öğrenciye 112 Acil Çağrı bilincini oluşturmak ve gereksiz çağrılara dikkat çekmek amacıyla yüz yüze eğitim verilmiş olup, 30 bin öğrenciye acil durum kılavuzu dağıtımı yapılmıştır. 112 Acil Hattı'nı arayan vatandaşlarımızın ekiplerin olay yerine en kısa sürede ulaşabilmeleri için adres bilgisini doğru ve eksiksiz olarak vermeleri gerekmektedir. Gerçekten acil durumu olan vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne daha hızlı ulaşabilmeleri, vakalara zamanında müdahale edilebilmesi için vatandaşlarımızın sürekli bilgi ve danışma amaçlı, keyfi, asılsız ve gereksiz aramalarla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul etmemeleri önem arz etmektedir.” ifade edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)