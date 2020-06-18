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    Kastamonu'da köpeklerden kurtulan karaca yavrusu

    Jandarma ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarılan karaca yavrusu, biberonla süt içerek karnını doyurdu.
    • AA
    • 18.06.2020 - 15:42
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    Kastamonu'da köpeklerden kurtulan karaca yavrusu

    Kastamonu'nun Şenpazar ilçesine bağlı Azkalaycı köyü kırsalında, iki sokak köpeği, karaca yavrusunu kovaladı.

    O anları fark eden jandarma ekipleri ise müdahalede bulunarak, yavru karacayı kurtardı.

    BİBERONLA KARNINI DOYURDULAR

    Ekipler, sağ arka bacağında hafif yaralar bulunan hayvana biberon ile süt verdi. Veterinere götürülerek tedavisi yapılan karaca, daha sonra Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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