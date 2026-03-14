Kastamonu’da patpat kazası: 1 ölü

Kastamonu'da tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi, eşi ise ağır yaralandı.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi Günvakti köyünde Mehmet Battal idaresindeki 'patpat' diye tabir edilen tarım aracı şarampole devrildi.
Şarampolde sürüklenen patpatın altında kalan sürücü, olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan eşi Dila Battal ise ağır yaralandı.
KASTAMONU'YA SEVK EDİLDİ
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Dila Battal, Bozkurt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Dila Battal, daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Feci kazada hayatını kaybeden Mehmet Battal'ın cenazesi morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)