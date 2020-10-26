Kayseri'de 161 kilo kubar esrar ele geçirildi

Felahiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 161 kilo 474 gram kubar esrar ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Felahiye ilçesinde durumundan şüphe edilen 2 araç durdurularak arama yapıldı.

Yapılan aramada, 160 kilogram yaş kubar esrar ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili B.E., E.E., M.A., S.O. ve A.G. yakalandı.



Öte yandan, yine jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Felahiye ilçesinde O.Ö. ve K.K.'nın evlerinde yapılan arama sonucunda bin 462 gram kubar esrar, Özvatan ilçesinde de B.G.'nin aracında yapılan aramada ise; 20 gram plaka esrar, 12 gram kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

1 KİŞİ ARANIYOR

Olaylarla ilgili 2 şüpheli yakalanarak adli işlemlere başlanılırken, 1 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.



Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, vatandaşların da desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.