Kayseri'de 233 kişinin karantina süresi tamamlandı

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında Etiyopya'dan getirilerek 14 gün boyunca yurtta karantinaya alınan 233 kişi, evlerine uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında, Etiyop'dan getirilerek Kayseri'de Hunat Öğrenci Yurdu, Melikgazi Öğrenci Yurdu ile Develi KYK yurdu'na yerleştirilen 233 kişinin karantina süresi sona erdi.

Bavulları ile yurtlardan çıkan vatandaşlara görevliler tarafından çam ağaçları hediye edildi.

233 KİŞİ EVLERİNE GÖNDERİLDİ

Sağlık kontrolleri yapılan 233 kişi koronavirüs tedbirlerince otobüslere bindirildi.

Vatandaşlar 79 araç ile memleketleri olan 52 şehre uğurlandı.