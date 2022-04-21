Kayseri'de 500 yıllık iki adet Kur'an-ı Kerim ele geçirildi
Kayseri Develi'de yaklaşık 3 milyon lira değerinde el yazmalı 500 yılık iki adet Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.
- 21.04.2022 - 19:01
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Develi ilçesinde yaşayan A.K.'nin elinde bulunan yaklaşık 3 milyon lira değerinde el yazmalı 500 yıllık iki adet Kur'an-ı Kerim'i satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışma kapsamında, polis ekiplerince, belirlenen eve operasyon düzenledi.
3 milyon lira değerinde 500 yıllık Kur'an-ı Kerim ele geçirildi
DHA'nın haberine göre evde yapılan aramada 2 adet 500 yıllık Kur'an-ı Kerim ile birlikte tarihi eser olduğu belirlenen 2 adet obje ele geçirildi. A.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.